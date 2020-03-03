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  3. Yeşilvadi Orman Evleri doğa ile iç içe yaşam sunuyor

Yeşilvadi Orman Evleri doğa ile iç içe yaşam sunuyor

Yeşilvadi Orman Evleri doğa ile iç içe yaşam sunuyor

Hayata geçirdiği markalı ve lüks konut projeleriyle adından başarıyla söz ettiren Huzzak Yapı, İstanbul Şile’de Yeşilvadi Orman Evleri Projesi’nin yapımını büyük bir hızla sürdürüyor.

Şile’nin tarihi ve turistik alanlarına, doğal plaj alanlarına sadece birkaç dakika uzaklıkta yer alan Huzzak Yeşil Vadi Orman evleri ulaşım ağlarına yakın özel konumu sayesinde şehir hayatının sunduğu tüm olanaklara da yakın bir konumda yer alıyor. Kuzey Marmara otoyolu Şile çıkış noktasına sadece 4 dakika mesafede, Sabiha Gökçen havalimanı ve İstanbul havalimanına kuzey Marmara otoyolundan konforlu bir ulaşım sağlıyor.

Kent hayatının içerisinde, kentin stresinden ve karmaşasından uzak, yeşillikler içerisinde minimalist yaklaşımla yeni bir yaşam sunan Huzzak Yeşilvadi Orman Evleri bahçe ve çatı dublekslerden oluşan toplam 44 konut yer alıyor.

Projede doğal yaşamı, konforu ,kaliteyi  esas alan,  rahatlığın standart hale getirildiği Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri, yenilikçi mimarinin estetik ve uyum ile   hayat bulduğu örnek bir proje olarak ön plana çıkıyor.

İlköğretimden yüksekokul kademesine kadar en köklü eğitim kurumlarına,alışveriş merkezleri  ve sağlık kurumlarına yakın olan   Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri, şirin bir kıyı kasabası olan Şile’nin bütün imkanlarını tek bir projede birleştirerek , huzurlu doğal yaşamla iç içe geçmiş yaşam imkanını  sunuyor.

Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri,Yılın İnovasyon Lideri Mimarlık Markası Ödülü’nün sahibi  Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir ve  Yavuz Selim Baş’ın    tasarımı ile  Arttechcity architecture & design firması tarafından gerçekleştirildi. 

 


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