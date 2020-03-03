Yeşilvadi Orman Evleri doğa ile iç içe yaşam sunuyor

Şile’nin tarihi ve turistik alanlarına, doğal plaj alanlarına sadece birkaç dakika uzaklıkta yer alan Huzzak Yeşil Vadi Orman evleri ulaşım ağlarına yakın özel konumu sayesinde şehir hayatının sunduğu tüm olanaklara da yakın bir konumda yer alıyor. Kuzey Marmara otoyolu Şile çıkış noktasına sadece 4 dakika mesafede, Sabiha Gökçen havalimanı ve İstanbul havalimanına kuzey Marmara otoyolundan konforlu bir ulaşım sağlıyor.

Kent hayatının içerisinde, kentin stresinden ve karmaşasından uzak, yeşillikler içerisinde minimalist yaklaşımla yeni bir yaşam sunan Huzzak Yeşilvadi Orman Evleri bahçe ve çatı dublekslerden oluşan toplam 44 konut yer alıyor.

Projede doğal yaşamı, konforu ,kaliteyi esas alan, rahatlığın standart hale getirildiği Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri, yenilikçi mimarinin estetik ve uyum ile hayat bulduğu örnek bir proje olarak ön plana çıkıyor.

İlköğretimden yüksekokul kademesine kadar en köklü eğitim kurumlarına,alışveriş merkezleri ve sağlık kurumlarına yakın olan Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri, şirin bir kıyı kasabası olan Şile’nin bütün imkanlarını tek bir projede birleştirerek , huzurlu doğal yaşamla iç içe geçmiş yaşam imkanını sunuyor.

Huzzak Yeşil Vadi Orman Evleri,Yılın İnovasyon Lideri Mimarlık Markası Ödülü’nün sahibi Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir ve Yavuz Selim Baş’ın tasarımı ile Arttechcity architecture & design firması tarafından gerçekleştirildi.