Yerli yazılım ihracatıyla 2.5 milyar lira gelecek  

Özgül Öztürk

New York, Tokyo, Amsterdam, Dublin, Moskova, Oslo ve Paris gibi dünyanın önde gelen kentlerinden sonra, 52’inci teknoloji merkezini 6 ay önce İstanbul’a açan Microsoft, bu merkez aracılığıyla Türk ekonomisine 2,5 milyar lira gelir sağlayacak. Bulut teknolojisinden yapay zekâya, IoT ve akıllı ev çözümlerinden robotlu üretim teknolojilerine ve akıllı şehir platformlarına kadar 150 çözümün sergileneceği merkez Türkiye’nin teknoloji ve yazılım ihracatına önemli katkı sağlayacak.

32 FİRMA YER ALIYOR

Microsoft Teknoloji Merkezi’ni teknoloji editörlerine açan Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “Bu merkezde 32 Türk yazılım firmasının 90 çözümü yer alıyor. Şu ana kadar yerli 90, yabancı 10 firmayı ağırladık. BAE, Mısır, Katar gibi ülkelerden gelen uluslararası gruplarla yerli yazılım ve yerli çözümlerimizi buluşturup uluslararası pazarlarla Türk girişimciler arasında köprü görevi görüyoruz” diye konuştu.

Görüntüden yaşı bilen program

Microsoft Türkiye Teknik Çözüm Grubu Yöneticisi Cem Kubilay ve Teknik Mimar Erdem Gülhan da merkezde sergilenen Micro Microsoft Azure Bulut Bilişsel Hizmet servisleriyle ilgili demoları tanıttı. Bunlardan en ilgi çekeni, görüntü ve fotoğraftan insanların yaş, cinsiyet ve ruh halini tahmin eden programdı. Bu teknoloji özellikle mağazasına gelen müşteri profilini tahlil etmek isteyen perakendeciler ve yolcuların kimlik ve ya pasaporttakiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek isteyen emniyet teşkilatının oldukça işine yarayacak gibi görünüyor.

Teknik servis hizmeti uzaktan verilecek

Microsoft Teknoloji Merkezi’nde yer alan teknolojilerden bir diğeri, Microsoft Office 365 programına eklenen fotoğraf flulaştırma özelliği. Bu program bulunduğunuz ortam ne olursa olsun, görüntüde arkayı flu yapıp, istediğiniz zemini canlı olarak eklemenizi sağlıyor. Bir Türk şirketi tarafından geliştirilen ve hololens teknolojisiyle çalışan bir diğer yazılım ise tüketiciye ve ya firmalara uzaktan teknik servis hizmeti verilmesini sağlıyor.