Yerli yazılım geliştiren firmalar desteklenecek

Miray Çimen

11. Kalkınma Planı'nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri önemli bir başlık olarak yer aldı. Buna göre, yerli yazılım firmalarının olgunluk seviyesi yükseltilecek. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren yerli firmaların çalışma alanları, işgücü nitelikleri ve olgunluk seviyelerini içeren sektörel veri altyapısı oluşturulacak. Yazılım geliştirme standartlarının sektörde yaygınlaşması ve kalite sertifikasyonlarının edinilmesi finansal olarak desteklenecek. Yapay zeka teknolojilerinin üretilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal politika belirlenecek. Yapay zeka teknolojileri alanında yerli teknoloji üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal ölçekteki çalışmalar için bu kapsamda yol haritası hazırlanacak.

Kapsamlı teşvik var

Yazılım alanındaki devlet teşvikleri Ar-Ge, Ür-Ge ve pazarlama süreçlerini bütüncül olarak kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek. Bu alanda yeterli sayıda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi de hedefleniyor.

Eğitim programları geliyor

Kişisel becerileri yazılım geliştirmeye uygun olan gençlerin uluslararası geçerli sertifika programları yoluyla yazılım sektörüne kazandırılması sağlanacak. Yazılım geliştiricilerinin nitelik ve sayısının artırılmasına yönelik yaygın ve çevrimiçi eğitim programları uygulanacak. Bu amaca yönelik eğitim modeli ve yetkinlik değerlendirme sistemi oluşturulacak.

Açık kaynak platformu kuruluyor

Açık Kaynak Platformu hayata geçirilecek. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımların kitle kaynak yoluyla bu platform vasıtasıyla üretilmesi, bu ürünleri ihraç edebilecek sağlayıcıların oluşması ve yazılımcı havuzunun büyütülmesi sağlanacak.