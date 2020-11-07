Yerli yapay zeka WhatsApp'tan sipariş alıyor

Yazılım, WhatsApp’tan müşterilerle konuşup sipariş alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve atılan konuma ürünün gönderilmesini sağlıyor. Yerli sermayeyle geliştirilen yazılımla WhatsApp’tan metinle veya fotoğrafla sorgulanan ürünlere ulaşılabiliyor.

KAYIT DERDİ DE YOK

Ürün sistemde yoksa bile LiLa Assist bir içerik arama motoru gibi benzer sonuçlar getirebiliyor. Uygulamanın WhatsApp ile login özelliğiyle kullanıcılar kayıt formu doldurmadan platformlarda kolay ve hızlı giriş yapabiliyor. Kullanıcıların bir WhatsApp mesajı göndermesi yeterli oluyor.