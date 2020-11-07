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07 Kasım 2020 Cumartesi 20:16 | Son Güncelleme:

Yerli yapay zeka WhatsApp'tan sipariş alıyor

Yerli yapay zeka WhatsApp'tan sipariş alıyor

Türk start-up ZZG Tech tarafından geliştirilen ‘LiLa Assist', WhatsApp'tan alışverişe fırsat veren ilk yapay zeka yazılımı oldu.

Yazılım, WhatsApp’tan müşterilerle konuşup sipariş alıyor, ürünü hazırlıyor, ödemeyi tahsil ediyor ve atılan konuma ürünün gönderilmesini sağlıyor. Yerli sermayeyle geliştirilen yazılımla WhatsApp’tan metinle veya fotoğrafla sorgulanan ürünlere ulaşılabiliyor.

KAYIT DERDİ DE YOK

Ürün sistemde yoksa bile LiLa Assist bir içerik arama motoru gibi benzer sonuçlar getirebiliyor. Uygulamanın WhatsApp ile login özelliğiyle kullanıcılar kayıt formu doldurmadan platformlarda kolay ve hızlı giriş yapabiliyor. Kullanıcıların bir WhatsApp mesajı göndermesi yeterli oluyor.

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