Yerli virüs aşısı ve ilacı için 14 proje

Koronavirüse karşı yerli aşı ve ilaç geliştirmek üzere çalışmalar hızlandı. COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, platform altında 7 farklı aşı projesiyle hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını bildirdi. Varank, Türkiye’nin koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına küresel katkılar vermek için kolları sıvadığını vurguladı.

DAHA ÇİN’DEYKEN BAŞLADIK



Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK’ın liderlik ettiğini dile getiren Varan, bu alanda koronavirüsle ilgili ilk toplantının virüs Çin sınırları içindeyken yapıldığını ifade etti. Varank, Türkiye’de aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunduğuna işaret ederek, ‘TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı’ kapsamında araştırma gruplarının oluşturulduğunu belirtti.

HIZLICA NETİCE ALABİLİRİZ



TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün koordinasyonunda Kovid-19 alt platformunu kurduklarını belirten Varank, şunları kaydetti: “Hocalarımızın devam eden projelerinden çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Akademisyenlerimiz, projelerini çok kısa bir sürede dönüştürerek devreye aldı. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı çalışıyor.”

HER TÜRLÜ YÖNTEM DENENECEK



Bakan Varank, yetenekler ve kabiliyetlerin tek bir hedefe odaklandığını vurgulayarak, platform bünyesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntemlerin deneneceğini söyledi. Yapılacak projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizlerinin tamamlanacağını anlatan Varank, sonraki aşamada tüm sonuçların, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na aktarılacağını anlattı. Bakan Varank, projelere destek süreçlerinin başladığının altını çizerek, “Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım” değerlendirmesini yaptı.

216 ARAŞTIRMACI GÖREV YAPIYOR



TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da, bu süreçte desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. Mandal, “Şu an 216 araştırmacımızın yer aldığı 14 aşı ve ilaç geliştirme projesi yürürlükte. Milli teknolojilerimizle aşı ve ilaç alanında da başarı elde edeceğiz” dedi.

TANI KİTİ İTHALATINA SINIRLAMA



Ticaret Bakanlığı’nın Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı ve belirlenen tıbbi tanı kitlerinin ithalatında düzenlemeye gidildi. Buna göre, tanı kitlerinin insanlar için kullanılan türlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun uygunluk yazısı aranacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kitlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı olmadan ithal edilemeyeceğini belirterek, “Olası mağduriyetler engellenecek” ifadesini kullandı.