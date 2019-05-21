Yerli turistin yeni merkezi Demre ve Didim olacak

Özgül ÖZTÜRK

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bu yıl 50 milyon yabancı turist tatil için Türkiye’yi tercih edecek. Turizmciler, Antalya, Bodrum, Çeşme başta olmak üzere bu yıl kıyı otellerinde yer bulmakta zorlanan yerli turist için alternatif arayışına girdi. Belek, Alaçatı ve Bodrum’daki fiyat artışları nedeniyle Türk turislerin resort otelleri tercih etmemeye başladığını anlatan Belek’teki Ela Quality Resort Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Türk turist şu anda fiyat avantajı nedeniyle ağırlıklı olarak Anadolu’daki kültür turlarına yöneldi. Ancak deniz, kum, güneş tatili isteyen yerli turist için de alternatif turizm merkezleri oluşturmalıyız. Turizm Bakanlığı’nın daha önce 49 yıllık arsa tahsisi yaptığı Kaş, Kalkan, Kemer, Kalkan, Demre ve Didim buna çok uygun. Örneğin Demre’de bizim de aralarında bulunduğumuz 8 yatırımcının tahsisli arazisi var. Demre’ye ikinci havalimanı ve buna bağlı çevre yollarının ihalesi yapılırsa hızlıca yeni tesis yatırımları hayata geçecektir. Türk turistler de bu bölgelerde daha uygun fiyata tatil yapma olanağı bulacaktır” diye konuştu.

İNGİLİZLER GERİ DÖNDÜ

Türk turizminde artık fiyat üzerinden rekabet döneminin geride kaldığına dikkat çeken Gezgin, turizmcinin yeni hedefinin gelir düzeyi yüksek turistler olduğunu söyledi. Antalya’ya bu yıl 16 milyon turist beklendiğine dikkat çeken Gezgin, şunları kaydetti:

DOĞRUDAN UÇUŞ ETKİSİ

“İlk 4 ayda 1.5 milyon turist geldi. Bunda THY’nin Antalya’dan İngiltere ve Almanya, Dubai gibi birçok hedef ülkeden doğrudan uçuş koymasının da büyük etkisi oldu. Brexit nedeniyle poundun euro karşısında değer kaybı İspanya ve Yunanistan’a giden İngilizleri Türkiye ve Mısar’a yöneltti. Bizim İngiltere ile pound bazlı kontrat yapmamızın da bunda etkisi var. Her yıl İspanya’ya giden 12 milyon İngiliz turistin 2 milyonunu bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. AB’ye girdikten sonra zenginleşen Polonya, Romanya ve Macaristan, Türk turizmi için gelecek vaat eden ülkeler.”

Çocuk şehrinde hem eğlence hem eğitim var

Dünyada yaygın olan, eğlence ve eğitimin buluştuğu ‘edutainment’ konseptini uygulayan Ela Quality Resort, hastane, itfaiye, uzay merkezi, dondurma fabrikası, diş kliniği, banka ve moda evinden oluşan çocuk şehriyle hem ailelerin rahat tatil yapmasını hem de çocukların meslekleri öğrenmesini sağlıyor.

Kırgızistan’dan personel ithal etti

Belek’te faaliyet gösteren Ela Quality Resort bünyesinde yaz döneminde 750 kişi çalışıyor. Bunların 100 tanesi yabancılardan oluşuyor. Türkiye’de bir dönem turizmde yaşanan durgunluk nedeniyle bu sektörde çalışmak isteyen personel sayısının azaldığını anlatan Gezgin, “Dolayısıyla bu yıl çalıştıracak personel bulamayınca Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi’nden Türkçe, İngilizce ve Rusça bilen personel getirtmek zorunda kaldık” diye konuştu. Gezgin hükümetin aldığı ara tatil kararının turizm sektörüne ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.