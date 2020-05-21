Yerli turistin % 62'si tatil planlıyor

Jolly Tur, pandemi sonrası seyahat alışkanlıklarını öğrenmek için 10 bin kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 62’si bu yaz için mutlaka bir tatil planlarken, yüzde 87’si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını söylüyor. Misafirlerin % 60’ı yurtiçi otel konaklaması planlarken yüzde 20’si yurtiçi kültür turlarına gitmeyi planlıyor. 10 Haziran itibariyle iç turizmde konaklamaların başlayacağını 28 Haziran itibariyle hareketlenmenin artmasını beklediklerini ifade eden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar tatil taleplerinde bir öncesi haftaya göre bu hafta yüzde 100 artış olduğunu söyledi.

REÇETEYE TATİL YAZALIM



Vardar, “Türkiye’de tatil kampanyası başlatalım, sloganı da ben atmış olmayayım, ‘Reçeteye tatil yazsınlar’. İnsanlara tatilin önemini anlatmaya çalışalım” dedi. Vardar, “Bizim 27 şehirden hareket eden 68 farklı programımız bulunuyordu. Bunu artırdık. Tur kapasitesini 45’ten 22 koltuğa küçülttük. Büyük gruplarla seyahat etmek istemeyen aile ve arkadaş grupları için 6 ve 12 kişilik butik turlar koyduk” dedi.