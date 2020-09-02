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  3. Yerli sosyal medya platformu Yaay kullanımda
02 Eylül 2020 Çarşamba 23:00 | Son Güncelleme:

Yerli sosyal medya platformu Yaay kullanımda

Yerli sosyal medya platformu Yaay kullanımda

‘Türkiye'nin yeni sosyal medya uygulaması' sloganıyla hayata geçen Yaay, app store'larda yerini aldı.

Yaay, görüntü olarak Twitter’la büyük benzerlik taşıyor ancak farklı bazı özellikleri öne öne çıkıyor. İlgi alanlarına ve konulara göre kategorilerin eklendiği uygulamada yapılan paylaşımlar ‘beğeni’ aldıkça bir rozet sistemi çerçevesinde kullanıcının puanı yükseliyor.

Türk Telekom’un çatısı altındaki TT Ventures’in son yatırımı olan Appyap tarafından hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak. Uygulamada içerikler kategorilere göre paylaşılıyor. Platforma ilişkin açıklama yapan Appyap CEO’su Emre Meriç, “Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı” diye konuştu.

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