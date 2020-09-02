Yerli sosyal medya platformu Yaay kullanımda

Yaay, görüntü olarak Twitter’la büyük benzerlik taşıyor ancak farklı bazı özellikleri öne öne çıkıyor. İlgi alanlarına ve konulara göre kategorilerin eklendiği uygulamada yapılan paylaşımlar ‘beğeni’ aldıkça bir rozet sistemi çerçevesinde kullanıcının puanı yükseliyor.

Türk Telekom’un çatısı altındaki TT Ventures’in son yatırımı olan Appyap tarafından hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak. Uygulamada içerikler kategorilere göre paylaşılıyor. Platforma ilişkin açıklama yapan Appyap CEO’su Emre Meriç, “Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı” diye konuştu.