Yerli solunum cihazında 7/24 milli mücadele ruhu

Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı’nın seri üretimi ve testleri, Arçelik’in Çerkezköy’de bulunan Elektronik İşletmesi’nde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’yla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde; 4 Türk şirketi tarafından, ‘milli mücadele’ ruhuyla geliştirilen yerli solunum cihazının üretim süreci, AA tarafından görüntülendi.

GECE 2’DE BAKANLA GÖRÜŞTÜK

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Arçelik Garage’ın dünyanın en iyi hızlandırma ve prototipleme merkezlerinden biri olduğunu anlattı. Öztürk, “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır bey beni aradı. ‘Böyle bir proje var, ne diyorsun Oğuz’ dedi. Hızla çalışmaya başladık. Bunu seri olarak üretebileceğimizi paylaştık” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gece 2’ye randevu verdiğini anlatan Öztürk, Ankara’ya giderek Koca’ya projeyi anlattıklarını ve onay aldıklarını söyledi. Öztürk, “Mühendislerin çalışma saatleri günde 18-20 saatlere yaklaşıyor ama yorgunluk duymuyorlar. Çünkü ülkeniz için bir şey yapıyorsunuz” dedi.

THY DE DEVREYE GİRDİ



Yerli solunum cihazının çok kısa bir sürede seri üretime başlaması için Türkiye’nin bütün kaynaklarını seferber ettiğini anlatan Öztürk, “Bazı komponentler aslanın ağzında, bulamıyoruz. ASELSAN gücüyle bu komponentleri yerlileştirmeye çalışıyor. Bu komponentlerin bazılarını alabilmek için Sağlık Bakanlığımız büyükelçileri devreye soktu, Türk Hava Yolları (THY) devreye girdi. Yani muazzam bir yarış... Bu muazzam yarış bugüne geldi ve cihazlar seri üretiliyor” bilgilerini verdi.

AYDA 5 BİN CİHAZ ÜRETİLECEK



Öztürk, “Mayıstan itibaren burada 150 teknisyen arkadaşımız çalışacak. Günde 250’nin yani ayda 5 binin üstünde cihaz üretebilir hale gelecekler” dedi. Öztürk, pandemiyle beraber bu cihazların fiyatlarının çok yükseldiğini ifade ederek, “Normalde 15 bin-20 bin dolar arasında olan bu cihazları biz bunun yarısından daha az bir fiyata üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.