'Yerli savunma sanayii elimizi güçlendirecek'

Sanayi Bakanı Varank, “Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılarla terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. ‘Barış Pınarı Harekatı’nda da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden biri savunma sanayiindeki başarılarımız” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC’nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon’u test etti. Firma tarafından üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı BMC’nin pikap aracı Tulga’yı da sürdü. Ziyaretin ardından Bakan Varank, yaptığı açıklamada, tesislerde ticari araçların yanı sıra savunma sanayi araçlarının da üretildiğini belirtti. Tesiste tank çekicilerinden zırhlı personel taşıyıcılarına birçok aracın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini vurgulayan Bakan Varank, şunları kaydetti:

GÜZEL NETİCELER ELDE ETTİK

“Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bizim tek amacımız bölgede barışı tesis etmek ve terör koridoruna asla müsaade etmemek.” Bakan Varank, açıklamasına şöyle devam etti:

BUNLAR BİZİ İLERİYE TAŞIYACAK

“Bu harekatta da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayii üreticilerimiz ve savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler.”

MAYINA DAYANIKLI ZIRHLI DOZER YOLDA

NATO standartlarında tanımlanan en güçlü mayınlara karşı koruma sağlayan ve uzaktan kumanda sistemiyle kullanılabilen dozerlerin 10’u Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine giriyor. Dozerler, Bakanı Varank’ın Katmerciler’i ziyaretiyle görücüye çıktı.

MİLLİ ARAÇLAR DAMGA VURACAK

Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan ve kullanılması planlanan milli sistemler şöyle:

- KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi,

- ÇNRA roketatar sistemi,

- Fırtına obüsü,

- Bayraktar TB2 SİHA,

- T129 Atak Helikopteri,

- Lazer füze Cirit,

- Nüfuz Edici Bomba,

- Hassas Güdüm Kiti,

- Lazer Arayıcı Başlıklı Mini Akıllı Mühimmat MAM-L,

- SERHAT Havan Tespit Radar Sistemi,

- Milli Piyade Tüfeği MPT-76.

PİYASADAKİ OYNAKLIK SINIRLI KALIR

Türkiye'nin sınır güvenliğini koruma maksadıyla 2016’dan bu yana Suriye’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekatların yurtiçi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, Barış Pınarı Harekatı’nda da oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

DAYANIKLILIĞIN KANITI

Harekatın duyurulmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 2.2 değer kaybederken, dün de düşüş eğilimini sürdürdü. Dolar/TL ise, 5.88’i test etti. Uzmanlar, önceki harekatlara bakıldığında, ilk andaki negatif etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını belirterek, bu durumun kur ve borsada dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu söyledi. Uzmanlar, Türkiye’nin bölgede güvenliği sağlamak için attığı adımların, piyasada pozitif karşılanmasının beklenebileceğini söyledi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: HAREKATLA BÖLGEYE BARIŞ VE HUZUR GELECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah’tan.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: TÜM GÜCÜMÜZLE ORDUMUZUN YANINDAYIZ

iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır. Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum. Sınırlarımızın güvenliği, sınırlarımızın ötesinden başlıyor. Bu hareket da başarıyla tamamlanınca, güneyimiz güven altında olacak.