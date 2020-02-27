Yerli otomobil fabrikasının kuruluş lansmanı 12 Mart'ta Gemlik'te gerçekleştirilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Yönetim Kurulu başkanlarını Ankara'da ağırladı.

İHA'nın haberine göre, ana gündemini Türkiye'nin Otomobili'nin oluşturduğu toplantıda, yerli otomobil fabrikasının kuruluş lansmanının 12 Mart'ta Gemlik'te yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda Bursa’nın çok önemli bir ekonomik güç olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, potansiyelinin tam olarak kullanılması halinde ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursa milletvekillerine ve Oda Borsa başkanlarına bilgilendirmede bulundu.