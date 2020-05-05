Yerli otomobilin ÇED raporu açıklandı! İşte maliyeti...

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için fabrikanın inşaat aşaması toplamda 18 ay sürecek. Üretime ise 2022 yılında başlanacak. Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında iki bin kişi çalışacak.

ÖNCE İÇ PİYASA SONRA AVRUPA

İlk ürün olan C-SUV’nin öncelikle iç pazara sunulması, bundan iki sene sonra da elektrikli araçların yoğun olarak tercih edildiği Avrupa pazarlarıyla ihracata başlanması hedefleniyor.

Yapılan incelemelerde Bursa’daki alanın denize sıfır konumda olması ve arazinin yakınında liman yer alması dolayısıyla öne çıktığı ifade edildi.Liman sayesinde üretilecek araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması planlanıyor. Bursa’nın seçilmesinde, Osmangazi Köprüsü’ne ve yan sanayiye yakınlığı da önemli bir faktör oldu.

TOPLAM BEDELİ 22 MİLYAR LİRA

Türkiye :Gazetesi'nin haberine göre, Raporda şirket ortaklarının yatıracağı toplam sermayenin 2023 yılı itibariyle 500 milyon avro karşılığı olacağı ifade edildi. Projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletmeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira olarak vurgulandı. Proje ile 2032 yılına kadar, gayrisıhhi yurt içi hasılaya 50 milyar avro katkı sağlanması, cari açığın 7 milyar avro azaltılması, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturulması bekleniyor.