Yerli otomobilden ses getirecek özellik! İstanbul'dan İzmir'e 10 liraya gidecek

Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer almayı hedefliyor.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yüzde 100 elektrikli otomobilde ilk etapta Audi'nin A8 modelinde de yer alan 3. seviye otonom kullanıldı. Akıllı tüm sistemlerin araç içinden yönetilebileceği bir mobil alt yapının tasarlandığı otomobil, Euro NCAP'te 5 yıldız hedefi ile güvenlik tarafında iddiasını ortaya koyacak.

100 KM'DE 2 LİRALIK ŞARJ

Dünya'daki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Normal bir priz ile 10 saatte şarj olacak yerli otomobil, DV şarj ünitesi ile ise 30 dakikada hazır hale gelecek. Farklı modeller için 160 km'den 280 km kadar hıza ulaşması planlanan yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak. Bu da İstanbul İzmir arasının 10 liradan daha az bir rakama gidilebileceği anlamına geliyor.

2 BİN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen ve bütün hakları Türkiye'ye ait olan elektrikli otomobilin tasarımı 2 bin kişi ile birebir yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkarıldı. Görüşmelerde vatandaşın yerli otomobilden tam olarak beklentisinin ne olduğu öğrenilmeye çalışılırken, alınan geri dönüşler başta tasarım olmak üzere tüm teknik detaylara yansıtıldı.

BATARYA İÇİN DEV EKİP

Yüzde 100 elektrikli olarak üretilen yerli otomobil sadece tasarım ve donanımıyla değil bataryası ile de ses getirecek. TOGG ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın batarya teknolojisi alanında yaptığı işbirliği çerçevesinde 300 kişilik Ar-Ge ekibi yerli otoda kullanılacak batarya teknolojisini üretip, geliştirecek.

SELÇUKLU DESENLERİ

Direksiyonu ahşap, deri kombinasyonu ve Selçuklu desenleri var. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını desteklemiş.

20 BİN KİŞİYE İŞ

Yerli otomobil projesinin tüm birleşenleri ile 15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasılaya katkısı 50 milyar Euro, cari açığa olumlu katkısının ise 7 milyar euroyu bulması bekleniyor. İstihdam tarafında ise inşaatına başlanan akıllı fabrikada 4 bin kişi çalışacakken, yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.

GÜVENLİKTE İDDİALI

Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern bir tasarıma sahip olacak olan otomobil, aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında, bir çok alanda güvenlik testlerine tabi tutulan Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı olan Euro NCAP'ten de 5 yıldız almayı hedefliyor.

ARAÇTAN EVDEKİ EŞYALAR YÖNETİLEBİLECEK

Bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ortaya her anlamda akıllı bir araç çıkarmak için uğraşıyor. Özel bir asistan görevinde de olması planlanan yerli otomobilde, gelecekte kurgulanan akıllı ev ve şehirler için de alt yapı olacak. Gerekli olan entegrasyonların sağlanmasıyla evdeki elektronik eşyaların kontrolüne kadar bir çok fonksiyon da yer almış olacak.

NAVİGASYON OLMAYACAK

Yerli otomobilde navigasyon cihazı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bir sistem olacak. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağı sistemin SUV modelinde kullanılması planlanıyor. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm olarak ifade ediliyor.

AVRUPA'DA BİR İLK OLACAK

Otomobilde her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacak bir ekran var. Bu 3 bölme Avrupa'da ilk olacak. Baktığınızda tünel ve önde motor olmadığından iç mekan daha rahat ve geniş.