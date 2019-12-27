Yerli otomobil özellikleri ve fiyatı nedir? İşte yerli otomobilin özellikleri

Yerli otomobilin fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Yerli otomobil özellikleri nedir? Heyecanla beklenilen tanıtım için geri sayım başladı. Türkiye’nin otomobilinde tarihi gün geldi. Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Tanıtım Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Bursa’da üretilecek otomobil ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Akşam gazetesinden Sümer DEMİRCİLER’in konu ile ilgili özel haberi aşağıda yer alıyor:

C sınıfı SUV aracın paylaşılan son görüntülerinde, ortaya yerleştirilmiş bataryası, ön ve arkada iki elektrik motoru ve yan silueti ortaya çıktı.

ÇİFT MOTORLU 4X4

Ağırlık dağılımını iyileştirmek için bataryası tabana yerleştirilen otomobilde, bu sayede yol tutuş özelllikleri de iyileştirilmiş. Ön ve arkadaki elektrik motorlarıyla Türkiye’nin otomobilinin 4x4 sistemine sahip olacağı ortaya çıktı. Çekiş sistemi ve yerden yüksek yapısıyla elektrikli SUV zorlu yollarda da ilerleyebilecek. Otomobilin yan görünüşüne bakıldığında modern ve şık hatları da dikkat çekiyor. Boyutları ve mücadele ettiği sınıfı dikkate alındığında 5 kişi için rahat bir yolculuk sunacak otomobilin bagaj hacmi 500 lt’yi eçebilecek.

MENZİLİ 500 KİLOMETRE

Daha önce dolu bataryayla menzili 500 km’ye kadar uzayacağı açıklanan aracın dolum süresi ve batarya ömrüne ilişkin açıklama bugün yapılacak.

KOKPİTTE BOYDAN BOYA LED EKRAN

Türkiye’nin otomobilinin gösterge panelinde okunan 120 km’nin nerede yapıldığı da Osmangazi Köprüsü üzerinde paylaşılan görüntülerde ortaya çıktı. test edildiği de ortaya çıktı.

Otomobilin direksiyon simidinde dikkat çeken TG harfleri, TOGG’nun kısaltmasına göndermeler yapıyor. Türkiye’nin otomobilindeki iç tasarım detayları arasında, kokpiti boydan boya sarmalayan geniş ekran dikkat çekiyor. Sürücü kadar yolcuların da ihtiyaç duyabileceği bilgilerin gösterileceği ekran, günümüz modern tasarımına son derece uygun. İlerleyen dönemde otonom kullanıma uygun olacağı düşünüldüğünde, ekrana çok iş düşeceği de açık.

RAKİPLERİ KISKANDIRACAK

İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. İşte Türkiye’nin otomobilinin ortaya çıkan iç mekan ayrıntıları...

• Sürücü odaklı kokpit tasarımı

• Üç kollu deri kaplı etli direksiyon simidi

• Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi

• Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi

• Mavi LED iç aydınlatma ışıkları

• 10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı

• Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı

• Deri döşeme yüksek kaliteli koltuklar

• Şık havalandırma ızgaraları

• Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu

• Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.