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  3. Yerli otomobil canlı yayında tanıtılıyor! Yerli otomobilin görüntüsü için heyecan artıyor

Yerli otomobil canlı yayında tanıtılıyor! Yerli otomobilin görüntüsü için heyecan artıyor

Yerli otomobil canlı yayında tanıtılıyor! Yerli otomobilin görüntüsü için heyecan artıyor

Yerli otomobil canlı yayında tanıtılacak. Yerli otomobilin görüntüsü için nefesler tutuldu. Daha önce yayınlanan resimler ve fotoğraflar ile ipuçları verilen yerli otomobilin özellikleri merak ediliyor. Yerli otomobilin örtüsü birazdan kaldırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tanıtımı yapacak.

Yerli otomobil tanıtımı için nefesler tutuldu. Yerli otomobil canlı yayında tanıtılacak. Yerli otomobilin örtüsü birazdan kaldırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tanıtımı yapacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracının örtüsü bugün kaldırılıyor.

YERLİ OTOMOBİL TANITIMI İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor. Tanıtım Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı ile ilgili detayları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.


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