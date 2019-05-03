Yerli kanser ilacı test aşamasına geldi

Özgül ÖZTÜRK

İstinye Üniversitesi, geleceğin bilimi ve meslekleri kabul edilen, ‘kök hücre’, ‘3D tıp-yapay organ’, ‘kanser çalışmaları’ ve ‘yapay zeka’ alanlarındaki özgün çalışmalara imza atıyor. Üniversitedeki ‘Kanser Kök Hücre’ çalışmalarını AKŞAM’a anlatan Moleküler Kanser (İSÜMKAM) yöneticisi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya, “İSÜ olarak kanseri başlatan kök hücreyi öldürecek bir ilaç üzerinde çalışıyoruz. Kısa bir süre önce kanserli hücreyi bulan tamamen yerli bir bileşik ürettik. Patent başvurularımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

TEST İÇİN FON ARANIYOR

Yerli olarak sentezlenmiş özgün kanser ilacı bileşiğini hayvan denekler üzerinde test aşamasına geldiklerini belirten Ulukaya şunları kaydetti: "Bir ilacın Amerikan sağlık bürosu FDA’dan onay alabilmesi için insana en yakın en az iki hayvan üzerinde denenmesi gerekiyor. Avrupa ve ABD’ye götürdük ilaç bileşiğimizi. Ama tek hayvan için 800 bin dolar istediler. Şu an fon arıyoruz."

3D yazıcılarla yapay insan derisi üretildi

Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz de, yöneticisi olduğu Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (İSÜKÖK) AR-GE merkezi çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Farklı canlılardan alınan dokuların, o canlıya ait hücrelerden arındırıldıktan sonra, insan deri ve kök hücrelerine ekilip insan derisine dönüştürülmesi sağladık. Ayrıca kişinin kendi deri hücrelerini, Parkinson hastalığının tedavisi için dopamin üreten nöronlara dönüştürme yöntemine kadar çok farklı çalışmalar yapıyoruz İSÜKÖK’te. Yine TÜBİTAK işbirliğiyle, 3 boyutlu yazıcılarda yapay insan derisi oluşturuyoruz."

Kök hücreyi öldürebilmeyi başarırsak 10 Nobel alırız

Kanser ilacı üretmenin maliyetinin 1 milyar dolar, kazancının ise 10 milyar dolar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulukaya, “Ülkemize bir kanser ilacı hediye etmeyi hedefliyoruz. Kök hücreyi öldürmeyi başarırsak 10 Nobel alırız” dedi. Epilepsi hastaları için beyinde haritalamanın mümkün olup olmadığını araştırdıklarını anlatan Nörolojik Bilimler (İSÜCAN) yöneticisi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Karamürsel ise şunları kaydetti: "Beyinle organlar arasındaki bağlantıyı sağlamak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ameliyatta sinir sistemini monitörize edebiliyoruz; veri topluyoruz. Sinir sistemi organlarla nasıl etkileşim yapabiliyor; bir anlamda haberleşme nasıl sağlanıyor, bunu araştırıyoruz. Özellikle konsantrasyon gerektiren mesleklerde çalışanların beyin konsantrasyonu konusunda da çalışmalarımız var.”