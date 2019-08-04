'Yerli ilaç hamlesine 300 milyon liralık katkı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yararına faaliyet gösteren vakıflar tarafından kurulan TURKTIPSAN’ın Genel Müdürü Ömer Türk, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı, bugüne kadar ithal edilen ‘Total Parenteral Beslenme Solüsyonu’nu 4 yıllık çalışmanın sonunda ürettiklerini açıkladı. Türk, “Bu beslenme solüsyonu için dış ülkelere yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken biz bunu dörtte bir fiyatına imal ettik” dedi. TURKTIPSAN, bugüne kadar yurtdışından alınan, yüksek katma değere sahip birçok serum ve tıbbi malzemeyi, yerli ve milli imkanlarla üreterek ülke ekonomisine yüz milyonlarca liralık katkı sağladı.

TIBBİ MALZEME ÜRETİYOR

Ömer Türk, 2007’de parenteral solüsyon (serum) üreticisi olarak faaliyetlerine başladıklarını belirterek, bugün yurtiçindeki kamu, özel ve üniversite hastaneleriyle diyaliz merkezlerinin serum ihtiyacının üçte birini karşıladıklarını söyledi. Türk, “Şu anda 136 formda parenteral solüsyon üretimi yapıyoruz. Günlük tıbbi medikal malzeme üretim kapasitemiz de 190 bin” diye konuştu.

17 proje Üzerinde çalışıyoruz

TÜRK, gelecek yıllarda ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Ar-Ge merkezimizdeki 15 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an 17 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge projeleri sonucunda hem yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ürün çeşitliliğimizi artırmayı hem de daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi. İlaç üretiminde kullanılan ham madde ve malzemelerin yurtiçinde üretilmesinin önemine işaret eden Türk, bu malzemelerin yurtiçinde üretilmesinin hem ülke ekonomisine katkı hem de daha az maliyetle üretim imkanı sağlayacağını vurguladı.

Tamamı yurtıdışından getiriliyordu

Sağlık Bakanlığı’nın ‘İlaçta Yerelleşme Projesi’ kapsamında, bugüne kadar yurtdışından alınan ‘Total Parenteral Beslenme Solüsyonu’nun (TPN) üretimini de yerli imkanlarla yaptıklarını kaydeden Türk, şöyle konuştu: “TPN, yatarak tedavi gören ve ağız yoluyla beslenemeyen hastaların damar yoluyla beslenmesi için kullanılıyor. Kanser hastaları, yoğun bakım altındakiler, cerrahi operasyon geçirenler için TPN kullanılıyor.”