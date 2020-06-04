Yerli hızlı tren için ilk adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “TÜRASAŞ’ı bir an önce kuracağız. Böylece TÜRASAŞ ‘Milli Yüksek Hızlı Tren’imizi üretecek. Hedefimiz, Milli YHT ile bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi. Karaismailoğlu ayrıca e-Devlet Kapısı kullanımnın rekor kırarak aylık 300 milyondan mayısta 500 milyona ulaştığını da belirtti. Karaismailoğlu Türksat 5A’nın bu yılın son çeyreğinde, Türksat 5B 2021’in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A da 2022’de uzaya gönderileceğini söyledi.