Yerli futbolcuya TL, yabancıya döviz!

Dövizli sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından görüşe açıldı. Söz konusu tebliğ ile futbolcuların hangi para birimi üzerinden sözleşme imzalayacağı konusunu netleşmiş oldu.

Yurtdışı işleri hariç

Tebliğde “Türkiye’de yerleşik kişiler; yurtdışında ifa edilecekler dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar” ifadeleri yer alıyor. Bu maddeyle beraber Türk futbolcularının dolar veya euro cinsi sözleşme yapmasının önüne geçiliyor.

Bir engel bulunmuyor

Tebliğde “Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin akdedecekleri, taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür” denildi. Dolayısıyla yabancı futbolcularla dövizle sözleşme imzalamanın önünde bir engel bulunmuyor.

Kulüpler mutabık kaldığını açıkladı

Geçen hafta Kulüpler Birliği Genel Kurulu sonrası Başkan Fikret Orman “Türkiye’deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL’ye dönülmesi üzerinde mutabık kaldı” ifadesini kullandı.