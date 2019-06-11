Yerli firmalar nükleerde 8 milyar dolarlık üretime talip

Miray ÇİMEN

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, Akkuyu’da kurulacak ilk nükleer santralda 4. sınıf nükleer güvenlik sınıfında yerli firmaların ürün vermesiyle cari açığa 3-4 milyar dolarlık katkı olacağını belirtti. Yerli firmaların santralın diğer güvenlik sınıfındaki bölümlerine de ürün vermesi halinde bu payın 8 milyar dolara çıkacağını vurgulayan Özdemir, "Rosatom’la görüşmelerde hem teminattan kaynaklanan sıkıntıların, hem de yerlileştirmenin dile getirilmesinde fayda var" dedi.

60 FİRMA BELGE ALDI

Kurdukları Nükleer Sanayii Kümelenmesi'nde 60 civarında firma olduğunu belirten Özdebir, "Firmalar ihalelere girmek için Nükleer Düzenleme Kurulu’ndan İmalatçı Onay Belgesi almalı" dedi.

600 mühendise Rusya’da eğitim

Rosatom’un yerlileştirmeye önem verdiğini belirten Özdebir, “Sanayimiz 1. sınıfa bile ürün verebilir” dedi. Türk vatandaşlarının Rusya’da mühendislik eğitimi aldığını anımsatan Özdebir, “Mezun olanların Akkuyu’da istihdam edilmek üzere güvenlik soruşturmasına başlandı. Toplamda 600 mühendis nükleer konusunda eğitilmiş olacak” ifadelerini kullandı