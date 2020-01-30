Yerli domates tohumu geri döndü
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1983 yılında piyasaya sürülen ve lezzetiyle adından söz ettirirken yeni çeşitlerin artmasıyla pazarı daralan yerli H-2274 domatesinin tohumu çiftçilere yeniden sunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı’ kapsamında ‘Geçmişten Gelen Lezzet H-2274 Domates Çeşidi’ projesi hayata geçirildi.
KADIN ÇİFTÇİYE TANITIM
Yeni çeşitlerin artmasıyla unutulan H-2274 domates çeşidi, 15 kadın çiftçiye tanıtıldı. Söz konusu projeyle geçmişin lezzetini vatandaşların tekrar tatması da sağlanacak.