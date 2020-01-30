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Yerli domates tohumu geri döndü

Yerli domates tohumu geri döndü

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1983 yılında piyasaya sürülen ve lezzetiyle adından söz ettirirken yeni çeşitlerin artmasıyla pazarı daralan yerli H-2274 domatesinin tohumu çiftçilere yeniden sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı’ kapsamında ‘Geçmişten Gelen Lezzet H-2274 Domates Çeşidi’ projesi hayata geçirildi.

KADIN ÇİFTÇİYE TANITIM

Yeni çeşitlerin artmasıyla unutulan H-2274 domates çeşidi, 15 kadın çiftçiye tanıtıldı. Söz konusu projeyle geçmişin lezzetini vatandaşların tekrar tatması da sağlanacak.

 


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