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30 Kasım 2020 Pazartesi 07:01 | Son Güncelleme:

Yere çöp atana bin lira ceza

Yere çöp atana bin lira ceza
- YELDA GÖKDAĞ

Teklifin yasalaşmasıyla yere çöp atmanın ve çevreyi kirletmenin faturası ağırlaşacak.

Çevreyi kirletenlere bin lira para cezası getirilecek. Teklifle bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak; sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin lira; benzinin depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin bakanlıkça belirlenen esaslara uymayan; terminaller ve dolum adaları için 60 bin lira, akaryakıt istasyonları için 30 bin lira, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin lira para cezası verilecek. 

MARTI’YA YASAL ZEMİN YOLDA

Elektrikli scooter düzenlemesinin de bu hafta yasalaşması bekleniyor. Halk arasında ‘Martı’ ismiyle bilinen elektrikli scooterlerın yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli scooterlardan alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda belediyeler bir e-scooterdan günlük 16.66 lira işgal harcı alacak.

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