Yenilenebilir enerjide 17 AB ülkesini geçtik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi tarafından hazırlanan ‘Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’na videokonferansla katıldı.

23 AYDIR YÜKSELİŞTE



Dönmez, “Bu yıl devreye aldığımız yenilenebilir kurulu güç miktarı, Avrupa’daki 17 ülkenin yenilenebilir kurulu gücünden daha fazla” dedi. Dönmez, şu bilgileri de paylaştı: “Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı Aralık 2018’den bu yana aralıksız 23 aydır aylık bazda yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. 2019’da yenilenebilir enerji kapasite artışı bakımından 2018’e göre dünyada 15’inci, Avrupa’da 5’inci sırada yer aldık.” Dönmez ayrıca, Türkiye’nin doğal gaz altyapısı ve piyasalarında bölgenin merkezi olacak önemli adımlar attığının altını çizdi. Dönmez, Karadeniz’deki keşifle artık yerli gazın da bu sürece dahil olacağına işaret etti.

TOGG BANTTAN İNMEDEN ŞARJ HAZIR



Bakan Dönmez, ulaştırmada elektrik kullanımına ilişkin senaryolara da değindi. Özellikle yerli otomobille şarj altyapısının oluşturulması için çalıştıklarını anlatan Dönmez, “TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” dedi.