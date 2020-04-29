Yeniden işbaşı için izlenecek yol ve tedbirler masaya yatırıldı: İşe adım adım dönüş

Türkiye korona virüsün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni süreç için de hazırlıklar başladı. Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında dün toplanan Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde ‘adım adım işe dönüş’ için izlenecek yol ve tedbirler masaya yatırıldı. İşçi, işveren ve memur örgütlerinin katılımıyla ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuşan Bakan Albayrak, “Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı” dedi.

HER TALEBE CEVAP

Albayrak “Bugüne kadar 200 milyar TL’lik bir finansmanı piyasalarımızın, esnafımızın, iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” şeklinde konuştu. Albayrak, bugün hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlere, esnafa ve vatandaşlara destek olabildiklerini vurgulayarak, “Her talebe anında dönüş yapıyor; ihtiyaç duyulan mekanizmaları devreye alabiliyoruz. Bugüne kadar 921 bin 751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın sürecini tamamladık” dedi.

YÜZDE 85 GERİ DÖNÜŞ

Desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise yaklaşık 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisini gerçekleştirdik. Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık” diye konuştu. İş yapma ortamının büyük zarar gördüğü böyle bir dönemde, bu kadar yüksek talebe kısa süre içerisinde bu oranda dönüş gerçekleştiren kamu bankalarının sürecin “gizli kahramanları” arasında yer aldığını belirten Albayrak, “Biz devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle milletimizin yanında olacağız” dedi.

HASAR, 1929 BUHRANINDAN DA BÜYÜK OLACAK



Kovid-19 salgınının; küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını belirten Albayrak “Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin’de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD’de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı” dedi.

GENİŞ KATILIMLI KOMİTE TOPLANTISI



Albayrak başkanlığındaki toplantıya Merkez Bankası, Bankalar Birliği başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

ÇİFTÇİNİN 6 MİLYARLIK BORCU ERTELENİYOR



Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün duyurduğu çiftçi borçlarına 6 aylık ertelemeyle ilgili detayları paylaştı. Albayrak’ın verdiği bilgiye göre çiftçinin 6 milyar liralık borcu ötelenecek. Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını belirterek “Alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Kovid-19’la ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin ve tarımsal üreticimizin yine yanındayız” dedi. Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini vurgulayan Albayrak “Böylelikle çiftçimize 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz” diye konuştu.