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  3. Yeni teşvikler konut sektörüne hareket getirdi
12 Haziran 2020 Cuma 00:52 | Son Güncelleme:

Yeni teşvikler konut sektörüne hareket getirdi

Yeni teşvikler konut sektörüne hareket getirdi

Tarihi kampanyanın konut piyasasına canlılık getirdiğini, satışlarda da yukarı yönlü bir hareketin başladığını ifade eden Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş İnşaat’ın da fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projeleriyle yer aldığını hatırlattı. Çetinsaya, “Yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 oran uyguluyoruz” dedi.

YENİ PROJE LANSMANI YOLDA

Çetinsaya, Avrupa Konutları Atakent 4B’de inşaatın sürdüğünü, Arıcılar’da yer alacak Avrupa Konutları Vadi projesini de yıl içinde lanse etmeyi planladıklarını vurguladı. Hükümetin salgın sürecini çok iyi yönettiğini belirten Çetinsaya, “Sağlık alanındaki alt yapımız dünyaya örnek oldu” ifadelerini kullandı.

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