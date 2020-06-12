Yeni teşvikler konut sektörüne hareket getirdi

Tarihi kampanyanın konut piyasasına canlılık getirdiğini, satışlarda da yukarı yönlü bir hareketin başladığını ifade eden Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş İnşaat’ın da fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projeleriyle yer aldığını hatırlattı. Çetinsaya, “Yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 oran uyguluyoruz” dedi.

YENİ PROJE LANSMANI YOLDA



Çetinsaya, Avrupa Konutları Atakent 4B’de inşaatın sürdüğünü, Arıcılar’da yer alacak Avrupa Konutları Vadi projesini de yıl içinde lanse etmeyi planladıklarını vurguladı. Hükümetin salgın sürecini çok iyi yönettiğini belirten Çetinsaya, “Sağlık alanındaki alt yapımız dünyaya örnek oldu” ifadelerini kullandı.