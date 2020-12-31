Yeni teknolojileriyle 2021'e yön verecek

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021’de Türkiye ekonomisinin sıçrama yapacağı bir döneme gireceğini belirterek, “Bu ivmeden güç alarak büyüme yılı olarak gördüğümüz 2021’de de teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Erkan, salgının zor koşullarına rağmen 2020’de geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle teknolojinin olduğu her alanda 2021’e yön vereceklerini vurguladı.

YAPAY ZEKA KAZANACAK



Gelecek 10 yılda dünyayı şekillendirecek teknolojilerin birçoğunun Turkcell tarafından etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Erkan, şöyle konuştu: “Yapay zekayı hayatımızın her alanında daha yaygın şekilde görmeye başlayacağız. Bu noktada en önemli potansiyel büyüme alanlarından birisi de nesnelerin yapay zekası (AIOT) olarak adlandırılan ve yapay zekanın IOT (nesnelerin interneti) ile birleştiği alan. Burada çok büyük bir potansiyelimiz var. Dijital İş Servisleri şirketimizi bu alanlarda daha çok hizmet verebilmek için kurduk.” 2020’de dijital servislerinin kullanımlarının önemli ölçüde arttığını belirten Erkan, salgında üzerinde en çok çalıştıkları servislerden birinin TV+ olduğunu bildirdi.

‘BiP MEET’İN DE YETKİNLİĞİ ARTIYOR



Murat Erkan, salgınla birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasına bağlı olarak BiP Meet uygulamasını geliştirdiklerini, BiP Meet’e 2021’de daha fazla yetkinlik kazandıracaklarını aktardı. Murat Erkan, müşterilerinin salgın döneminde artan online alışveriş ihtiyacına güvenilir bir seçenek sunmak amacıyla geliştirdikleri teknolojik pazar yeri ‘Turkcell Pasaj’ın da 2021 yılında hızla büyüyeceğine dikkat çekti.