'Yeni Sevr'i asla kabul etmeyiz'

Türkiye, güneş enerjisinde dışa bağımlılığı sıfıra düşürmek için önemli bir adıma daha imza attı. 400 milyon dolara kurulan ve güneş paneli üretiminde tüm aşamaları tek çatı altında toplayan dünyanın ilk ve tek fabrikası Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Fabrikada üretilecek paneller, Konya Karapınar’da kurulacak güneş enerjisi santralinde (GES) kullanılacak. Konya Karapınar GES için ise 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Dünkü tören sırasında ayrıca bu santral için de ilk panel yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Güneş teknolojileri Fabrikası’nın açılışını bakanlarla birlikte yaptı. Açılışa Fuat Oktay ile birlikte dokuz bakan katıldı.

YENİ DÖNEM



Toplam 1.4 milyar dolarlık yatırımın güneş paneli sektöründe Türkiye’yi liderliğe taşıyacağına inandığını belirten Erdoğan törende sürpriz bir de duyuru yaptı. Erdoğan cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” dedi. Konuşmasında ekonomide salgın öncesine dönüldüğünü de belirten Erdoğan bu süreçte kendilerine düşenin millete karamsarlık aşılayan muhalefete aldırmadan üretime, yatırıma devam etmek olduğunu söyledi. Erdoğan “CHP’nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden teslim etmektir” dedi.

GEÇMİŞİN YANLIŞI VAR



Erdoğan, CHP’nin tek partili dönemdeki dış politikasına ilişkin şunları kaydetti: “Ege ve Akdeniz’de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde bu dönemde yapılan yanlış hamleler bulunuyor. CHP’nin, anakaramızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP, bu kötü mirası ile hesaplaşmak yerine pişkince bizi eleştirmekte bizi suçlamakta, Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır.” Konuşmaların ardından fabrika hizmete açılırken törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra 9 bakan da katıldı.

BORSA DOĞALGAZ BULDU, DOLAR ÇAKILDI



Erdoğan'ın “Cuma günü müjde vereceğim” açıklaması ‘doğalgaz veya petrol bulundu’ beklentisi yarattı. Bloomberg News de gelişmeyi “Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı keşfetti” diye duyurdu. Açıklamalar sonrası dolar yüzde 1.1 kayıpla 7.28 liraya düşerken, Borsa yüzde 2.95 yükseldi. Enerji ve petrokimya hisselerinde % 10 varan artış oldu.

ALBAYRAK: EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK



Tören sonrası Erdoğan’ın açıklayacağı müjde konusundaki sorular üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdenin enerji alanında olacağı sinyalini verirken “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Çok daha güzel günler bizi bekliyor” dedi.

FABRİKA TURU



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, açılış öncesi Erdoğan’a fabrikayı gezdirdi.

DOĞU AKDENİZ’DE SEVR’E BOYUN EĞMEYECEĞİZ



Törendeki konuşmasını ağırlıklı olarak enerjiye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan “Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu korumaya yönelik attığımız adımlar, enerji dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele, sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir” dedi. Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ilişkin konuşan Erdoğan, “Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr’e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız” diye konuştu.

ARTIŞ OLSA DA SALGIN KONTROL ALTINDA



Erdoğan “Son dönemde vaka sayılarında kısmı bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır. Hava yolu trafiğinin de kaybettiği ivmeyi tekrar yakaladığını görüyoruz. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyaller veriyor. Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi, salgın şartlarına rağmen, geçen senenin yüzde 28 üzerinde seyrediyor” dedi.

1.400 KİŞİYE İŞ



Fabrika ve santrale yapılan toplamda 1.4 milyar dolar yatırımla Türkiye’nin temiz enerji ihtiyacına katkı sağlanacak. İlk aşamada 1.400 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, yıllık 500 MW kapasitesine sahip.