Yeni şehir hastaneleri geliyor

Bakan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mükemmeliyet merkezlerinin sayısının da her geçen gün artacağına işaret etti. Yeni yılla birlikte sağlık turizmine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Koca, 2023 yılında 1.5 milyon olan sağlık turisti hedefine daha erken ulaşmayı beklediklerini söyledi.