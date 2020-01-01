Yeni şehir hastaneleri geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılda İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesinin açılacağını belirterek, “2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak” dedi.
Bakan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mükemmeliyet merkezlerinin sayısının da her geçen gün artacağına işaret etti. Yeni yılla birlikte sağlık turizmine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Koca, 2023 yılında 1.5 milyon olan sağlık turisti hedefine daha erken ulaşmayı beklediklerini söyledi.