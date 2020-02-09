Yeni rota 145 bin puan

Garanti BBVA Yatırım, Deniz Yatırım ve Gedik Yatırım tarafından hazırlanan raporlara göre bu yıl enflasyon yüzde 8.5-9.5 arasına gerileyerek tek haneyi görecek. Raporlarda doların yıl sonunda 6.40-6.50 düzeyine borsanın ise 145 bin puana kadar çıkacağı öngörülüyor. Beklentiler şöyle:

REKORLAR YOLDA

Garanti BBVA Yatırım: Büyümedeki ivme artışı, düşük faiz ortamı ve destekleyici bir küresel ortam, oldukça uzun bir süredir benzer ülke piyasalarından ayrışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksini yeni rekora taşıma potansiyeline sahip.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Gedik Yatırım: 2020 toparlanma yılı olacak. BIST 100 endeksi, orta ve uzun vadede önemli bir potansiyel taşıyor. Bu yıl borsa endeksinin 140.000 ve üzeri seviyelere hareketlenmesi olası.

YÜZDE 18 KAZANDIRIR

Deniz Yatırım: Türk hisse senedi piyasasını 2020’de en avantajlı varlık grubu olarak değerlendiriyoruz. BIST 100 endeksi için gelecek 12 aylık dönemde 145.000 seviyesine ulaşıyoruz. Bu aynı zamanda yüzde 18 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor