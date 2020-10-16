Yeni rezerv heyecanı

Türkiye, Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’nden gelecek ikinci müjdeye odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Fatih sondaj gemisini ziyaret ederek 21 Ağustos’ta açıkladığı 320 milyar metreküplük rezervin ardından ‘yeni müjde’ olarak ikinci doğalgaz rezervini duyuracak. Fatih gemisinde incelemelerde bulunacak olan Erdoğan’a ayrıca hem Karadeniz hem de Doğu Akdeniz’de süren çalışmalara ilişkin brifing verilecek.

POTANSİYEL YÜKSEK



Açıklama öncesi doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı’ndaki TPAO üssünde hummalı çalışma sürerken enerji sektörü temsilcileri bölgedeki rezerv potansiyelinin daha da artacağı görüşünde.

BAKİR BİR ALAN



Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, 21 Ağustos’ta açıklanan 320 milyar metreküplük rezervi hatırlatarak ”Yeni bir alanda büyük bir balık yakalandı ve bundan sonra o bölgede yeni büyük balıkların bulunabilme olasılığı da arttı. Ülkemiz bu büyük başarıyla sevinirken, Cumhurbaşkanımız açıklanan rezervin güncelleneceği müjdesini verdi. Şimdi hepimiz heyecanla bu müjdeyi bekliyoruz” dedi.

Akyener, Türkiye’nin milli petrol şirketinin sahip olduğu verilere ve altyapıya sahip olmayan hiç kimsenin açıklanan veya açıklanacak olan rakamlara ilişkin yorum yapmasının uygun olmayacağını belirterek, “Bu hususta konuşabilecek tek merci yine milli petrol şirketimiz ve ilgili devlet yetkililerimizdir. Bunun yanında, ilgili keşif bakir bir alanda gerçekleştirilmiştir. Bu da ilgili bölgede yeni yapıların tespit edilebileceği ihtimalini doğurmaktadır” diye konuştu.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ 800 MİLYAR METREKÜP



İlk müjdenin verildiği 21 Ağustos öncesi Reuters, rezervin 800 milyar metreküp olduğunu duyurmuştu. Erdoğan, 320 milyar metreküp olarak açıkladığı rezervin, çalışmalar sonucu artabileceğini ifade etmişti. Bugünkü açıklama öncesi vatandaşın beklentisi de bu yönde şekillendi.

BİN METRE DAHA AŞAĞI İNDİ



Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Fatih, 21 Ağustos’ta açıklanan keşfin ardından bin metre daha derine inerek yeni bir rezerve ulaştı. Böylece Fatih, Tuna-1 lokasyonundaki görevini tamamlarken, şimdi bölgede doğalgazı yüzeye çıkarmak için platform inşa edilmesi için çalışma yürütülecek. İlk gaz ise 2023’te evlere ulaşacak.

MÜJDELER OLSUN, KAZDIK BULDUK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin görüntüsünü ’müjdeler olsun’ etiketi ile paylaşarak, “Önce söktük, sonra Boğaz’ı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk” açıklaması yaptı. Bakan Dönmez’in paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı.