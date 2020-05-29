Yeni paket yakında açılıyor! Normale dönüş ucuz krediyle desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün katıldığı bir TV programında sinyallerini verdiği ‘normalleşme paketi’nin ağırlığını ‘ucuz kredi’ler oluşturacak. “Bundan sonra da destek paketlerimiz olacak” diyen Albayrak yeni adımların konut, turizm, vergi ve sosyal ihtiyaçları kapsayacağını söylemişti. Alınan bilgiye göre kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak. Destek paketiyle ilgili kapsamlı detayların bugün açıklanması bekleniyor.

TATİL KREDİSİ GELİYOR

Söz konusu pakete göre emekli ve çalışanın tatil yapabilmesi için uygun faizli kredi verilecek. Böylece hem turizm sektörünün canlandırılması hem de tatilini öteleyenlere kolaylık sağlanması planlanıyor. Ayrıca kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği de gündemde. Bu krediden, yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde yararlanılması bekleniyor.

KONUTTA BÜYÜK FIRSAT



Paket kapsamında orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi de planlanıyor. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle sağlanacak olması. Bakan Albayrak bu krediyle ilgili “Konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli kredisi olacak” demişti. Albayrak ayrıca vergide öteleme de dahil yeni adımlar atılacağını da söylemişti. Vergi ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğreniımız olacak. Çünkü dinamik bir süreç yönetiyoruz” dedi.

FAİZ % 0.49’UN ALTINA İNEBİLİR



Kamu bankaları konut kredisinde faizi daha önce yüzde 0.49’a çekmişti. Yeni pakette faizin bunun altında olması bekleniyor.

EKONOMİYE GÜVEN POZİTİFE DÖNDÜ



Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve koronavirüs ile mücadele kapsamında başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle nisan ayında tarihi dip noktayı gören ekonomik güven endeksi mayısta yükselişe geçti. Yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 20.4 artarak 61.7’e yükseldi. Güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi aylık bazda mayısta yüzde 8.5 artarak 59.5’e, reel kesim güven endeksi yüzde 18 yükselerek 73.5’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10.8 artışla 51.1’e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 31.1 yükselişle 58.5’e çıktı. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, ekonomik güven endeksinde görülen artışın, tüm alt sektörlerce de desteklendiğini söyledi.