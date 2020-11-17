Yeni nesil ‘karavan park' ilk kez görücüye çıkacak

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi alternatif turizm modellerinin gelir kaybına çözüm olacağı düşüncesiyle ‘Karavan Park Projesi’ni hayata geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin desteğini alan projenin lansmanı MÜSİAD EXPO’da yapılacak. Karavan turizminin dünyada çok yaygın olmasına rağmen Türkiye’de istenilen düzeyde olmadığını belirten MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, projeyi şöyle özetledi:

TURİZME KATKI HEDEFİ



“Kovid-19 etkisiyle daralan turizm sektörüne, alternatif pazarlar üretebilmek için oluşturduğumuz projeyle çeşitli illerde farklı güzergahlarla sağlıklı ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Projenin turizme katkı sağlayacağını, iş birlikleriyle döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını düşünüyoruz.” Fuar, sadece alternatif turizm potansiyelini değil, karavan turizmini diğer sektörlerle, karavan imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı, karavan turizmi için fiziki alanların inşası gibi konularda uzman şirketleri de buluşturuyor. Projeyle, karavan imalatı, yedek parçası ve dizaynı, güçlü sanayi alt yapısıyla yeni bir ihracat alanının oluşturulması hedefleniyor.