Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek kredi paketinin detayları merak konusu oldu. Otomobilden tatile kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan yeni destek kredi paketinde, ev alacakları ilgilendiren düşük faizli konut kredisi ise dikkat çekiyor. Yeni kredi paketi nedir? Yeni destek kredi paketi içeriği ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte yeni destek kredi paketi hakkında tüm merak edilenler..

YENİ KREDİ PAKETİ NEDİR?



Koronavirüs sürecinde sosyal hayatta normalleşme için çeşitli adımlar gündeme alınırken, ekonomide de geniş kitleleri ilgilendiren bir paket geliyor. Yerli mobilyadan tatil ve konuta geniş bir yelpazeyi kapsaması beklenen finansman paketiyle hem ihtiyaçların uygun krediyle karşılanması, hem üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

YENİ DESTEK KREDİ PAKETİ İÇERİĞİ NE?



Söz konusu pakete göre emekli ve çalışanın tatil yapabilmesi için uygun faizli kredi verilecek. Böylece hem turizm sektörünün canlandırılması hem de tatilini öteleyenlere kolaylık sağlanması planlanıyor. Ayrıca kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği de gündemde. Bu krediden, yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde yararlanılması bekleniyor.

Paket kapsamında orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi de planlanıyor. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle sağlanacak olması. Bakan Albayrak bu krediyle ilgili “Konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli kredisi olacak” demişti. Albayrak ayrıca vergide öteleme de dahil yeni adımlar atılacağını da söylemişti. Vergi ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğreniımız olacak. Çünkü dinamik bir süreç yönetiyoruz” dedi.

Kamu bankaları konut kredisinde faizi daha önce yüzde 0.49’a çekmişti. Yeni pakette faizin bunun altında olması bekleniyor.