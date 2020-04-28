Yeni kredi paketi nedir? ATO ve Halkbank yeni kredi paketi şartları neler?

Yeni kredi paketi nedir? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. ATO Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara’da yeni kredi paketi açıklıyor. ATO ve Halkbank yeni kredi paketi ile ilgili detaylar geliyor...

YENİ KREDİ PAKETİ DESTEĞİ NEDİR?

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor