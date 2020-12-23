Yeni Kömürhan Köprüsü bölgeleri birleştirecek

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü, Doğu Anadolu’yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek. Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek. Malatya ile Elazığ arasındaki mevcut yolu 1 kilometre kısaltacak köprüyle iki kent arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek. Köprü 16 il için geçiş noktası olacak.



ALANINDA DÜNYA 4’ÜNCÜSÜ



Taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapılan gergin eğik askılı tipte yapılan köprü, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde. Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4’üncü sırada yer alıyor.