Yeni emeklilik sistemi merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emeklilik konusu hakkında Nisan ayında açıklamalarda bulunmuştu. Yeni reform paketi içerisinde yer alan emeklilik sisteminin açıklanmasının hemen ardından Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Yeni Emeklilik Yasası ne zaman çıkacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kuracağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" sözlerini ardından, gözler bu alanda yapılacak çalışmalara çevrilmişti. Yeni emeklilik sistemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte emeklilik sistemi hakkında tüm detaylar...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakan Albayrak, "Türkiye adım adım bir üst lige çıktıkça, bunun da bir mücadele etkisi olacak. Doğrular evrenselse büyük Türkiye ideali için emin adımlarla kim ne derse desin… Sanayi üretimi, emeklilik, tarım reformu dedik, bakanlığımızla ilişkili kısımlarda tüm bu çerçevelerde Türkiye bu adımları atmaya devam edecek. Toplumumuzun bilmesi gereken husus bu. Milletimizle gurur duyuyorum. Ekonomik olarak 12 binden, 9-10 bine düşüyorsunuz, terör saldırıları, 15 Temmuz… Birlik gördük. Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, dış kaynaklı olduğunu toplumumuz görmüyor mu. Biz dik durmaya devam ettikçe sadece iktidar olarak değil, toplumumuzda etki sağlayınca güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 8-10 ayda dışardan faktörlerle eski Türkiye ayakta kalamazdı." dedi." şeklinde açıklamalarda bulundu.

YENİ EMEKLİLİK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Berat Albayrak, yeni emeklilik sistemi ile ilgili, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Bakan Albayrak, daha sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin vatandaşa ve ekonomiye birçok açıdan fayda sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi; "Tamamlayıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltacağız. Bu da ekonomimizi dış müdahalelere karşı çok daha güçlü hale getirecek. Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine kanalize edilmesini sağlayacağız. Artık şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Aynı zamanda, ülkemizi ileriye götürecek stratejik sektörlerdeki projeleri için ek kaynak oluşturmuş olacağız."

Bakan Albayrak, gelecek süreçte, ekonomiye bahsedilen faydaları sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak." dedi.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hedeflerinin; her iki reformu da bu yıl hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu fonları hayata geçirmek olduğunu dile getiren Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır. Finansal sektördeki bir diğer değişim alanımız sigortacılık sektörü olacak.

Sigortacılık, BES ve Kıdem Tazminatı sonrasında hepimiz için çok önemli bir yeni finansman kaynağı olacak. Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurarak sektörü izlenmesi ve denetlenmesini daha yakından takip edeceğiz. Sektörün çok daha hızlı bir şekilde güçlenmesine destek olacağız. Ayrıca Milli Reasurans şirketi ile birlikte sigorta şirketlerimizi destekleyecek, sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız."

Albayrak, bir diğer yapısal adımlarının, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin dayanağı olan ihracat ve katma değerli ürün üretimini, yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla yararlanmasını sağlamak olacağını anlattı.