Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi, yurt içi piyasaların odağında bulunuyor. Peki, Yeni Ekonomi Programı (YEP) nedir? YEP ne zaman açıklanacak?

YEP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni Ekonomi Programı, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından bugün saat 11.00'de açıklanacak.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI NEDİR?

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve ilkeler de yer alacak.

Analistler, programın, piyasalar için öngörülebilirliği artırması bakımında oldukça önemli olduğunu belirterek, sektörel bazlı hedeflerin belirlemesi nedeniyle pay piyasalarının da gündeminde bulunduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda dün artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlendi. Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve ekonomiye teşviklerin devam edeceği beklentileri pay piyasalarının pozitif seyrindeki en önemli etken oldu.