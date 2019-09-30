Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı açıklaması: Yeni Ekonomi Programı nedir?

Yeni Ekonomi Programı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı açıklaması heyecanla bekleniliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ını (YEP) bugün açıklıyor. YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından önemli satır başları;

"Programda bu yılın temasına "Değişim başlıyor dedik. Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi.

Yılın ikinci yarısında, ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık. Bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini de başlatacağız. 112 eylemin 44'ü hayata geçirildi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NDA ENFLASYON HEDEFLERİ, 2019 İÇİN YÜZDE 12, 2020 İÇİN YÜZDE 8,5, 2021 İÇİN YÜZDE 6, 2022 İÇİN YÜZDE 4,9 OLDU

Eğer ekonomide güçlü olmayı amaçlıyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz olmayı sürdürecek. Bundan sonraki hedefimiz enflasyon olacak. Enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9.

2019 YILINI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ

Cari denge konusu da öncelikli hedeflerimiz arasında. Yılı inşallah cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız. 2020 yılı için cari açık/milli gelir hedefi yüzde 1,2. Burada kilit kelime değişim. Lüks tüketim malları ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020'de de devam edecek. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek.

Az kazanandan az vergi alınmasının önünü açacak vergi reformu adımlarını atmaya başlıyoruz.

Bu yıl büyüme hedefinin bir miktar uzağında kalacağız. 2020 yılını yüzde 5 büyüme ile başlayıp yıllık yüzde 5'lik büyümeyle devam etmeyi hedefliyoruz.

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu.



Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.



Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni Ekonomik Program (YEP) bugün saat 11'de açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) bugün açıklayacağı duyuruldu.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından duyurulması öngörülüyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.