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30 Eylül 2020 Çarşamba 18:16 | Son Güncelleme:

Yeni dönemde işsizliğe ‘esnek' istihdam çözümü

Yeni dönemde işsizliğe ‘esnek' istihdam çözümü

YEP kapsamında ‘İstihdam Kalkanı Paketi' uygulamaya alınacak. Düzenlemeyle 50 yaş üstü çalışanların kısmi çalışmaya geçişi teşvik edilecek, 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkan sağlanacak.

Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) kapsadığı 3 yıllık dönemde ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin ve ileri yaştakilerin istihdamını kolaylaştırıcı, kısa süreli ve esnek çalışma modellerini teşvik edici politikalar yürütülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından önceki gün açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin YEP’te istihdamla ilgili politika ve tedbirler dikkati çekti. Açıklanan YEP’te bu yıl işsizlik oranının yüzde 13.8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bu oranın alınacak tedbirlerle 2021’de yüzde 12.9’a, 2022’de yüzde 11.8’e, 2023 yılında da yüzde 10.9’a kadar düşürülmesi hedefleniyor.

DENEYİM KAZANACAK

Söz konusu programa göre, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi uygulamaya alınacak. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işgücüne daha çabuk geri dönmeleri ‘Hızlı işe dönüş desteği’yle teşvik edilecek. Esnek çalışma modelleriyle 25 yaş altı gençlerle 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için iş hayatında daha esnek koşullar sağlanacak, 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek. 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkan sağlayacak düzenlemeyle gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak ve işverenlerin gençleri tercih etmesi desteklenecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA

YEP döneminde Kovid-19 salgını sonrası ihtiyaç duyulan uzaktan çalışma dahil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Diğer taraftan kayıtlı işsizlerin profillerinin çıkarılmasına ve aktif işgücü programlarının profil temelli sunumuna yönelik çalışmalar yapılacak. Ayrıca yine işsizliğe karşı sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek. 

SİBER TEHDİDE KALKAN’ YOLDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’yla siber tehditlerin etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınması ve güvenli bir siber ortamın oluşturulmasının amaçlandığı planla, ülkenin siber güvenlik alanında mevcut durumunu daha da ileriye taşıyarak uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması sağlanacak. 

VERGİ KAYBI VE KAÇAĞI ‘RADAR’A TAKILACAK  

YEP’te ayrıca yer alan diğer bir hedefe göre de, vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak. Enflasyonla mücadele için mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi yapılacak. Dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklara yönelik bir takip mekanizması kurulacak. Farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak. Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek, bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına katkı verilecek. Sosyal medya gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler de gözden geçirilecek. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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