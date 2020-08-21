Yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor! İnternette sahte emlak ilanlarına son

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül’den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak. 5 Haziran 2018’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar belirlenmiş ve yetki belgesi şartı getirilmişti. Emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmesi için yetki belgesi alması hükmü getirilmiş ve uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih son olarak 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda uygulamanın hayata geçmesi için 10 gün kaldı.

YETKİ BELGESİ ŞART



Buna göre, 1 Eylül’den itibaren, işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı’na başvuran ve kriterleri karşılayan işletmeler, belgeleri aldı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesinin, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.

BİRDEN FAZLA İLAN YOK



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, uygulamanın sahte ilanları da gündeme aldığını söyledi. Aşa, bugüne kadar kendilerinin de en çok şikayetçi oldukları sahte ilanlar konusunda adım atılmasının çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Online ilan platformlarında yer alan ve büyük oranda dolandırıcılık amacı taşıyan sahte ilanları defalarca gündemde tuttuk ancak bu platformlar bugüne kadar radikal bir karar alamadı. Uygulamayla artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek. Sahibinden olan ilanlarda vekaletname ya da tapu kaydı istenecek.”

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK



Bu belgenin alınması için bazı şartlar gerektiğini dile getiren Nizameddin Aşa, bu alanda herhangi bir kurs almamış emlakçılardan mesleki yeterlilik belgesi istendiğini bildirdi. Aşa, “Mesleki yeterlilik belgesi emlakçılık yapmak için tek başına yeterli olmuyor” dedi. Aşa, uzun süredir uygulamanın hayata geçmesini beklediklerini kaydederek, “Uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıtdışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. Uygulama sayesinde sektöre kalite ve disiplin gelecek” diye konuştu.

OFİSİ OLAN EMLAKÇILARI TERCİH EDİN



Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal da, kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranlara karşı aktif denetimin şart olduğunu söyledi. Koçal, “Tüketici özellikle sosyal medyadaki ve internetteki ilanlara dikkat etmeli. Ofisi olan emlakçılarla çalışmalı. Gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emlakçılar tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.