Yeni bir seferberlik başlıyor... Yabancı yatırımcıya reform güvencesi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) düzenlediği Uluslararası Yatırım Zirvesi’nin açılış panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunduğunu belirterek, yabancıya güvence verdi. Bakan Elvan, ”Türkiye’yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık” ifadelerini kullandı.

KARARLILIK VURGUSU



Bakan Elvan, zirvedeki yatırımcılara, “Yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Karşımızdaki her problemi, piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz” diye seslendi.

STRATEJİ HAZIRLANIYOR



Aynı zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte yüksek katma değerli yatırımları çekmek için Türkiye’nin ilk ulusal ‘Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi’ni hazırladıklarına dikkat çekti. Hazırlıkların aralık ayı içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Varank, stratejinin 2021’in başında kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını anlattı. Varank “Türkiye, son dönemde, gelişen piyasalara yönelen sermaye akışından en fazla faydalanan ülkelerden biri oldu” değerlendirmesinde bulundu.

81 İLİN POTANSİYELİ VAR



Panelde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dinamik ekonomisi, dijital dönüşüme hazır altyapısı, tüketim merkezlerine yakınlığı, enerji koridorlarının üstünde olması gibi özelliklerinin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından bir çekim merkezi olmasını sağladığını söyledi. Bakan Pekcan “Türkiye genelinde 81 ilimiz uluslararası doğrudan yatırımcı için potansiyel yatırım alanı” diye konuştu.

YABANCININ KAZANACAĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ



Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 7’nci Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yapıldı. Varank yaptığı konuşmada, Türkiye’ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye’ye yatırım yapın” diye konuştu.

TİCARET KOLAYLAŞIYOR



Bakan Varank, “Macaristan ile protokolümüz iş birliğimize büyük bir ivme kazandırabilecek. Protokolde, sanayi, yenilikçilik ve teknolojinin yanında kültür, turizm, enerji, tarım, ulaştırma, çevre ve şehircilik alanındaki iş birliğine kadar pek çok farklı alanda son derece somut ve yapıcı kararlar yer alıyor. Macaristan, 36 bin olan toplam transit kotasını 2021 için 110 bine çıkartacağını bildirdi. Hem ikili hem de diğer AB ülkeleriyle olan ticaretimiz artık çok daha kolay gerçekleşecek” diye konuştu. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto da üç Türk firmanın Macaristan’da 2 binden fazla istihdam yaratan yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, “Ayrıca 4 Macar firma Türk piyasasında yer almak istiyor” ifadelerini kullandı.

YENİ DIŞ KAYNAKLAR GÜVENİ PERÇİNLİYOR



Salgının en derin hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan bankalar, yılın ikinci yarısında da 5 milyar 849 milyon dolar sendikasyon kredisi temin ederek, hem ülke ekonomisine hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni tazeledi. Bu rakama özel sektörün sağladığı kaynak da eklendiğinde sağlanan finansman 7 milyar doları buldu.