Yeni 50 TL'lik banknot ay sonu tedavülde

Açıklamaya göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 lira banknotlardan farklı olarak, IV. tertip 50 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Uysal ve Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.