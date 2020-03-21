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  3. Yeni 50 TL'lik banknot ay sonu tedavülde

Yeni 50 TL'lik banknot ay sonu tedavülde

Yeni 50 TL'lik banknot ay sonu tedavülde

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 lira banknotların 23 Mart tarihinden itibaren tedavüle verileceğini belirtti.

Açıklamaya göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 lira banknotlardan farklı olarak, IV. tertip 50 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Uysal ve Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. 


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