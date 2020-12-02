'Yemeğin % 18'ini aracılar yiyor'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem yemek çeki şirketlerinin hem online yemek sipariş sitelerinin, restoranlar başta olmak üzere üye işletmelerden talep ettikleri komisyon oranlarının dayanma sınırlarını aştığını söyledi. Online yemek sitelerinden verilen siparişlerin ödemesi de yemek kartıyla yapılması durumunda, yemeğin bedelinin yüzde 18’lik kısmını adeta yemek kartı ve online sipariş sisteminin yediğine dikkati çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Hatta kendi servisi olmayan bir lokanta, bir yemek kartı sahibine online siparişle yemek götürecekse, ödenecek toplam komisyon yüzde 38’i buluyor. Burada esas mağdur olanlar çalışanlar. Çünkü yemek kartı olan çalışanlar yemeklerini yarı oranda daha pahalıya yiyor” diye konuştu. Avdagiç çalışanın yemek ücretlerinin banka kartına yatırılmasını önerdi.

İLK ADIM YEMEKSEPETİ’NDEN



Avdagiç’in şikayeti sonrası bir açıklama yapan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Cüzdan ile yapılan ödemelerde hiçbir komisyon alınmayacak. Restoranları desteklemek isteyenler siparişini bu şekilde ödesin” dedi.