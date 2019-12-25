Yedek parçada erkek işi algısını e-ticaretle yıktı

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Hamileyken işten çıkarılınca kendi işinin patronu olmaya karar veren 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ebru Özülkü, kurduğu online satış platformuyla Türkiye otomotiv yedek parça pazarında bir ilke imza attı. Online platformda yedek parça satışını ilk başlatan isim olan Özülkü, 6 yılda 5 milyar euroluk sektörde söz sahibi olmaya başladı. Oto sanayide kadın görmeye alışık olmayanlar tarafından ilk başlarda yadırgansa da Özülkü, kısa sürede kendine yer buldu.

15 KİŞİLİK EKİP 100 BİN ÜYE

15 kişilik ekibiyle her yıl yüzde 100 büyüdüklerini anlatan genç girişimci, “Aloparca.com olarak bugün 48 farklı otomobil markasına ait orijinal ve yan sanayi yedek parçaları son kullanıcıya sunuyoruz. 100 binden fazla üyemiz ve aylık 1,5 milyon ziyaretçimiz var. Bizimle birlikte internetten oto yedek parçası arayanlar yüzde 300 arttı. Yakında Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda’ya Türkiye’den oto yedek parçası satmayı hedefliyoruz.” Özülkü, ayrıca bugüne kadar yılın girişimcisi, fark yaratan kadınlar, altın örümcek gibi birçok ödüle de layık görüldü.

6 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞACAK

Otomotiv sektörü 2019 yılını yıllık yüzde 25-26’lık daralmayla 475 bin adetle kapatmayı öngörüyor. Gelecek yıl için ise satışların 600 bin civarında olması, yani yaklaşık yüzde 15-20 civarında büyüme beklentisi var. İkinci el online araç satışları yılın ilk dokuz ayında yüzde 0,4 arttı 1 milyon 268 bin 200 adede ulaştı. İkinci el oto pazarındaki büyümenin after market pazarını büyüttüğüne dikkat çeken Özülkü, “Geçtiğimiz yıl yüzde 25 büyüyen after market sektörünün 2020’de 6 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor” dedi.

4’TE 1’İ FİYATINA BAKIM YAPILABİLİR

Ebru Özülkü, “Bugün bir aracın ortalama bakım masrafı yetkili serviste 2000 lirayken, orijinal parçaları alıp kendi ustanıza yaptırsanız 400 liraya geliyor” diyor.