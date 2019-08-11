Yedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır? Yedek astsubay başvurusu devam ediyor

Yedek astsubaylık başvurusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yedek astsubay başvurusu nasıl yapılır? Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama yoğun ilgi görüyor. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar devam ediyor. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaklar.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın yükümlü başvuru yaptı.

Başvuru tarihleri 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.

Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.

Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

KURA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 16 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular sonucunda kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olacak ve mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silah altında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silah altına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.

2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.