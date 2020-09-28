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28 Eylül 2020 Pazartesi 18:17 | Son Güncelleme:

Yazlık evler kışlığa döndü, fiyatlar yüzde 30 yükseldi

Yazlık evler kışlığa döndü, fiyatlar yüzde 30 yükseldi

Pandemi nedeniyle sezonun bitmesine rağmen yazlık evlere talep sürüyor. Özellikle Ege'de sahil hattına akın sürerken, fiyatlar yüzde 30 civarında arttı.

Pandeminin etkileri devam ederken, Ege Bölgesi’ndeki yazlık ev arayışları yeniden hareketlenmeye başladı. Ege sahil şeridinde yazlık ve konut imarlı arsa fiyatları enflasyonun çok çok üzerinde artmaya devam ediyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, özellikle pandemi dönemiyle birlikte, İstanbul’dan İzmir’e yoğun bir akın oldu.

NÜFUS 4-5 KAT ARTTI

Bodrum ve Kuşadası’nda da ilçelerin nüfusu yazın gelmesiyle 4-5 kat arttı. EVA Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, “Salgının daha da uzun sürmesi riskine karşı bahçeli yazlık evler sadece yazlık amaçlı değil kışın da kullanılmak üzere çok daha yüksek fiyatlarla pazarlanıyor” dedi. Akkaya, “İzmir’in başta Çeşme ilçesi olmak üzere, Urla ve Seferihisar ilçelerinde de artık yazlık konutlar yaz-kış oturmak için tercih edilir hale geldi. Bu ilçelerde yazlık fiyatları pandemi sebebiyle yaklaşık yüzde 30 arttı” diye konuştu.

TARLA VE ARAZİYE BÜYÜK TALEP

Akkaya, şöyle devam etti: “Genellikle bahçeli müstakil ya da ikiz müstakil tipinde yazlık konutlar tercih ediliyor. Ayrıca üzerine bağ evi tarzında tek bir yazlık ev yapılabilecek küçük alanlı tarla ve arazilere olan talep de yüzde 100 arttı.”

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