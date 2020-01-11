Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 293.536
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Yavuz' 2. sondaj görevini tamamlayarak yurda döndü

'Yavuz' 2. sondaj görevini tamamlayarak yurda döndü

'Yavuz' 2. sondaj görevini tamamlayarak yurda döndü

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

İlk sondaj çalışmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.

Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemi, ikmal yaptıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e sondaj yapmak üzere açılacak.

(AA)


Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Yeni projesi belli oldu
Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü
Hercai'nin Miran'ı evleniyor!
<p><strong>Aziz karakterini ilk size anlattıklarında ne hissettin?</strong></p> <p>Ben bu rolü oy

Oyuncu Mert Turak: ´Senaryoyu Okuyana Kadar, Mucize 2´ye Ne Gerek Var Diyordum´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul Başakşehir'de okulda yangın paniği