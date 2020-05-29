Yatırımlık evde İspanya ve Yunanistan'ı solladık

Türkiye, dünya genelinde en iyi emlak yatırım pazarlarının yer aldığı çalışmada İspanya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye’nin yabancıya sattığı konut adedi, Mütekabiliyet Yasası’nın çıkmasıyla birlikte 2013’ten itibaren hızla artarken, bu alandan sağlanan gelir de 6 milyar doları geçti. Yabancılara yapılan konut satışı geçen yıl 45 bin 483 adedi bulurken, konut alan milletlerin çeşitliliği de her geçen yıl arttı.

14. SIRAYA ÇIKTI



Bu alanda çıkan yasalar ve yapılan düzenlemeler sayesinde her geçen yıl daha rekabetçi ilerlemesini sürdüren Türkiye, avantajlarıyla global araştırmalarda da öne çıkmaya başladı. ABD merkezli uluslararası gayrimenkul yatırım şirketi Remote Ventures tarafından hazırlanan ve en avantajlı emlak yatırım pazarlarının yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye, dünyada belirlenen en iyi 25 emlak pazarı sıralamasında 14. basamakta yer aldı. ‘Yabancılar İçin En İyi 25 Emlak Pazarı’ başlıklı araştırmaya göre, Türkiye, büyüme hızı, yaşam maliyeti, kazanç vergisi, işlem maliyeti ve turizm sektör büyümesi gibi verileriyle İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri geride bıraktı. İlk iki sırada Kolombiya ve Karadağ’ın (Montenegro) yer aldığı söz konusu listede, Türkiye’yi uygun fiyatlı konut, iyi kira getirisi, uygun yaşam şartları ve 250 bin dolara vatandaşlık teşviki öne çıkardı.

YABANCILAR 90 GÜN KALIYOR



Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye’den konut alan yabancının yaklaşık 90 gün Türkiye’de kaldığını söyledi. Özgün, “Konut alan yabancı evini donatıyor ve burada yiyip içiyor. Ciddi bir ihracat ve tüketim katkısından bahsediyoruz. Bu alanda büyümek sadece sektöre değil ekonomimize de önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

POTANSİYELİ VE CAZİBESİ ORTADA



Selman Özgün, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde bir yabancının bir gayrimenkulü yaklaşık 400 bin euroya aldığını, bu rakamın İstanbul’da ise 120 bin euro seviyesinde olduğunu söyledi. Özgün, “Araştırma; Türkiye’nin gayrimenkul yatırımı açısından cazibesini, gelecek vadeden potansiyele sahip olmasını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. 200’den fazla ülke arasından seçilen 25 pazar arasında 14. sırada yer almak sektörümüz açısından son derece önemli” dedi.

TÜRKİYE’DE ARADIĞIMIZ HER ŞEY VAR



Remote Ventures Kurucu Ortağı ve CEO’su Matthew Campbell, Türkiye’nin şu anda uluslararası gayrimenkul yatırımcıları için inanılmaz fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, “Türkiye, cazip bir pazarda aradığımız tüm temel özelliklere sahip olduğu için öne çıktı” değerlendirmesinde bulundu. Campbell, araştırmanın hangi kriterler esas alınarak yapıldığına değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Büyük bir ekonomik merkez olan Türkiye’de dünya standartlarında şehirler, güzel sahiller, uygun vize ve ikamet fırsatları, zengin kültür ve tarih, dinamik bir demografi, istikrarlı turizm ve benzeri özelliklerin hepsi bulunuyor. Endeksimiz özellikle şu özel ölçülere dayanıyor: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi, nispeten düşük yaşam maliyeti ve oldukça ucuz emlak fiyatları. Hazırladığımız endeksle, Türkiye’nin benzer ülkelere göre fiyatta sağladığı cazibenin hep böyle devam etmeyeceği mesajını yatırımcılara veriyoruz.”