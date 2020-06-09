Yatırımcıya nokta atışı 20 milyarlık yeni paket

Normalleşme yolunda bir hamle de Merkez Bankası’ndan geldi. Merkez Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla 20 milyar lira tutarında yatırım kredisi kullandıracak. Sabit faizli 400 milyon TL’ye kadar kullandırılacak kredi yüzde 7.75 sabit faizle kullandırılacak. Krediyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak” dedi.

CARİ AÇIĞA KATKI



Albayrak “İlk aşamada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun” diye konuştu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ise yaptığı açıklamada “Misyonumuzu, hepimizi etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası’nın yeni kredi türünde iş birliği yaparak devam ettiriyoruz” diye konuştu.

SABİT FAİZLİ OLACAK



Öztop “10 yıla kadar vadeli ‘Yatırıma Destek’ TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek salgının yarattığı belirsizliğin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız” dedi. Öztop’un verdiği bilgiye göre Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmalara verilecek kredi, dövizdeki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.

ŞEKİB AVDAGİÇ: BU TÜR KREDİLERLE ARTIYA GEÇERİZ



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nca kullandırılacak krediyi değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,Kredi, yerli ve ihracata yönelik yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak” dedi. Avdagiç, hükümetin, Merkez Bankası vasıtasıyla sağladığı reeskont kredisi imkanının 20 milyar lira gibi önemli bir kısmını yatırımlara yönlendirdiğini belirtti. Avdagiç,”Bu tür özellikli kredilerle Türkiye’nin dünya pazarlarından çok hızlı pay alabileceği, dış açığımızı tamamen kapatabileceğimiz ve hatta artıya geçebileceğimiz bir dönemin arifesinde olmamamız için hiçbir sebep yok” dedi.

ING’DEN NORMALLEŞME PAKETİ



ING Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ’lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan farklı kredi paketi hazırladı. ING mobilya ve beyaz eşyada aylık yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla, sıfır ve ikinci el araçlar için aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla kredi kullanıracak. Banka KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt Kredisi kampanyaları kapsamında, iş yeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0,85’’ten başlayan faiz oranlarıyla 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi verecek.