Yatırımcılara Davos'ta 'Türk Evi'

Bu yıl 50’ncisi düzenlenen zirveye 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Zirve için Türkiye, bu yıl görünürlüğünü artıracak önemli bir adım attı. Türk Evi, global ilk günden yatırımcıların ilgi odağı oldu. Türk şeflerin hizmet ettiği Türk Evi’nde konuklara simit, lokum ve Türk kahvesi ikram edildi. Türk Evi'nde İstanbul Finans Merkezi'nin maketi de sergileniyor. Davos’ta Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

İŞ DÜNYASINDAN KATILAN BAZI İSİMLER

Hakan Binbaşgil (Akbank)

Begümhan Doğan Faralyalı (Doğan Holding)

Arzuhan Doğan Yalçındağ (Doğan Holding)

Hanzade Doğan Boyner (Hepsiburada)

Cenk Alper (Sabancı Holding)

Mücahid Ören (İhlas Holding)

Levent Çakıroğlu (Koç Holding)

Ebru Özdemir (Limek Holding)

Rövnag Abdullayev (SOCAR-TANAP)

Murat Erkan (Turkcell)